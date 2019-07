Springreiten : Die Weltmeisterin reitet mit Alice wieder im Wunderland

Aachen Zwei fehlerfreie Runden von der Weltmeisterin - das hört sich nicht besonders spektakulär, sondern selbstverständlich an. Bei Simone Blum ist es das nicht.

Nach dem WM-Gold mit ihrer Stute Alice im September in den USA „ist viel auf sie eingestürmt“, sagte Becker. Besonders hart war für Blum der erste Wettbewerb nach der WM, der die Weltmeisterin im wahrsten Sinne des Wortes auf den Boden der Tatsachen brachte: Blum stürzte beim Weltcup-Turnier in Verona. „Ziemlich schwer“, wie sie danach erklärte.

Blum berichtete zudem von einem hohen „Stresspegel“. Der habe es ihr in den ersten Wochen nach dem WM-Sieg schwer gemacht, sich „auf das zu konzentrieren, was eigentlich unser Job ist“. Es war „schwierig, in die Normalität zurückzukommen“. Blum merkte: „Jeder will was, jeder reißt an einem - ganz einfach ist das nicht.“