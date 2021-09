Reitsport-Event : Deutsches Vielseitigkeits-Team in Aachen ohne Chance

Aachen Die deutsche Vielseitigkeits-Mannschaft hat beim CHIO in Aachen den Heimsieg deutlich verpasst.

In der Einzelwertung lag William Coleman auf Off the Record vorn. Der Amerikaner ist erst der vierte nicht-deutsche Reiter seit 2007, der in Aachen siegte. Zweite wurde Laura Collett auf Dacapo vor ihrer britischen Landsfrau Emilie Chandler mit Gortfadda Diamond. Bester Deutscher war Andreas Ostholt aus Warendorf auf Corvette als Fünfter.