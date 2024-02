Pferdesport Deutsches Springreiter-Team siegt in Abu Dhabi

Für Deutschland waren Christian Ahlmann (Marl) auf Blueberry, Jörne Sprehe (Fürth) auf Hot Easy, David Will (Marburg) auf My Prins van Dorperheide und Christian Kukuk (Riesenbeck) auf Mumbai am Start. Im ersten Umlauf gingen alle vier Paare an den Start, Sprehe und Ahlmann blieben fehlerfrei, Kukuk und Will mussten je einen Abwurf notieren. Ein Abwurf wurde als Streichergebnis nicht gewertet.