Global Champions Tour Deutsches Quartett verpasst Stechen bei Olympia-Generalprobe

Die deutschen Olympia-Springreiter haben bei der Generalprobe in Riesenbeck ein Erfolgserlebnis verpasst. Bei der Etappe der Global Champions Tour kamen in Sophie Hinners auf Iron Dames Singclair und Marcus Ehning mit Coolio zwar zwei Lokalmatadoren ins Stechen. Die beiden werden in Paris aber nicht dabei sein. Ehning belegte beim Sieg des Belgiers Thibeau Spits den zweiten Rang, Hinners wurde Vierte.