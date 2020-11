Pferdesport : Deutsche Springreiter siegen beim Nationenpreis in Spanien

Vejer de la Frontera Die deutschen Springreiter haben den letzten Nationenpreis des Jahres in Spanien gewonnen.

Mit jeweils zwei fehlerfreien Runden waren Janne Friederike Meyer-Zimmermann aus Hamburg mit Chesmu und David Will aus Marburg mit C Vier in Vejer de la Frontera die überragenden Paare. Zum siegreichen Team gehörten auch Marc Bettinger (Remouchamps) mit Undercover und Maximillian Lill (Antdorf) mit Cassina, der in beiden Umläufen als schlechtester Reiter des Quartetts das Streichergebnis lieferte.