Pferdesport Deutsche Springreiter enttäuschen in Göteborg

Nur Mario Stevens (Molbergen) mit Starissa und Teike Carstensen (Sollwitt) mit Greece waren in Göteborg am Start, beide verpassten das Stechen. Carstensen kassierte acht Strafpunkte und kam auf Rang 19, Stevens hatte ebenfalls acht Strafpunkte und landete auf Platz 21. Die deutschen Topreiter hatten auf das Turnier in Göteborg verzichtet, ritten in Katar oder in den USA, wo Richard Vogel am Samstag den Großen Preis von Wellington gewann.