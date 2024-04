Pferdesport Deutsche Springreiter enttäuschen bei Weltcup-Finale

Der Höhepunkt der Hallen-Saison endete mit einer Enttäuschung: Die deutschen Springreiter haben beim Weltcup-Finale die Plätze auf dem Podium klar verpasst. Hans-Dieter Dreher kam als Bester des Trios immerhin noch auf Rang fünf. Der 48-Jährige aus Eimeldingen kassierte mit Elysium in den beiden Runden der dritten und letzten Teilprüfung am Samstag in Riad acht Strafpunkte.