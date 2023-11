Global Champions Tour Deutsche Reiter haben bei Epaillards Triumph das Nachsehen

Den mit 1,26 Millionen Euro dotierten Super Grand Prix entschieden Julien Epaillard und sein Top-Pferd Dubai du Cedre nach zwei Durchgängen für sich. Schon in Saint-Tropez und Monaco hatte der Franzose, der sich ebenso wie sieben andere Duos einen Abwurf leistete, in dieser Saison triumphiert. Hinter dem 46-jährigen Epaillard landeten Henrik von Eckermann aus Schweden auf King Edward und Max Kühner aus Österreich mit Up Too Jacco Blue.