Reitsport CHIO: Vogel sorgt für Heimsieg beim Preis von Europa

Am Donnerstag reitet Werth mit ihrer Stute Wendy in der Nationalmannschaft und kämpft um einen der zwei freien Plätze im deutschen Team für die Olympischen Spiele in Paris. Später am Abend des vierten Turniertages tritt auch das deutsche Team der Springreiter zum Nationenpreis an. „Da haben wir uns was vorgenommen“, sagte Bundestrainer Becker mit Blick auf das Springen unter Flutlicht.