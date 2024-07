Reitsport CHIO: Dreikampf um Olympia-Tickets beim klaren Dressur-Sieg

Die deutsche Dressur-Nationalmanschaft feiert beim CHIO in Aachen den Sieg - doch spannender als der Wettbewerb der Teams ist der Kampf um die letzten Olympia-Tickets. Dabei liegt Isabell Werth nach Platz eins in der Einzelwertung der Grand-Prix-Prüfung und vor dem Special am Samstag ganz knapp vor Ingrid Klimke.