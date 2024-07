Galopprennen Außenseiter Palladium gewinnt 155. deutsches Galopp-Derby

Der große Außenseiter Palladium hat das 155. deutsche Galopp-Derby gewonnen. Im mit 650.000 Euro dotierten Rennen setzte sich der dreijährige Hengst unter dem Jockey Thore Hammer-Hansen (24) in Hamburg-Horn nach 2400 Metern gegen Borna mit Andrasch Starke im Sattel und Augustus mit Michal Abik durch. „Auf den Moment habe ich mein ganzes Leben gewartet“, sagte Jockey Hammer-Hansen mit Tränen in den Augen. „Ich bin überwältigt und unendlich stolz.“ In einem der spannendsten Finishs in der Derby-Geschichte lag Palladium mit Hals-Vorteil gegen Borna vorn, Augustus war nur einen Kopf zurück. Der vor dem Rennen als Favorit gehandelte Narrativo landete nur auf Platz 14 von 18 Startern.