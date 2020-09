Corona-Bedingungen : Auftakt-Sieg für Werth bei Dressur-DM

Balve Rund vier Monate nach dem ursprünglich geplanten Termin starten in Balve die deutschen Dressur-Meisterschaften. Am ersten Tag gibt es eine extrem knappe Entscheidung.

Mit einer Gewohnheitssiegerin und ungewohnten Bildern haben die deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve begonnen. Isabell Werth setzte sich beim Auftakt der Titelkämpfe in der sauerländischen Kleinstadt im Sattel von Weihegold durch.

„Das macht verdammt viel Spaß mit ihm“, sagte von Bredow-Werndl nach Platz zwei mit Dalera. „Er will es unbedingt richtig machen.“ Der knappe Ausgang im Grand Prix deutet auf ein spannendes DM-Duell hin. Die Medaillen werden am Samstag im Grand Prix Special und am Sonntag in der Kür vergeben.