Reit-EM : Alice in Rotterdam: Eine Stute zwischen vier Hengsten

Alice in Rotterdam: Eine Stute zwischen vier Hengsten

Rotterdam Alice hat eine Sonderrolle im deutschen Team, nicht nur wegen der vor einem Jahr bei der WM in den USA gewonnen Gold-Medaille.

Das Pferd von Weltmeisterin Simone Blum ist bei der Europameisterschaft in Rotterdam in dieser Woche die einzige Stute neben vier Hengsten der Springreiter-Kollegen. „Das ist gar nicht so einfach“, berichtete Bundestrainer Otto Becker.