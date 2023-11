Pferdesport Aachen erhält Zuschlag für Reit-WM 2026

Auf dem Gelände des CHIO Aachen werden 2026 Weltmeisterschaften in sechs Pferdesport-Disziplinen stattfinden. Der Reitsport-Weltverband FEI gab den Aachenern nach eigenen Angaben in Mexiko-Stadt den Zuschlag. Zuletzt hatte es in Aachen 2006 Weltmeisterschaften gegeben.