Nun offiziell : Perkz verlässt LoL-Team von G2 Esports

Berlin Nach Wochen der Spekulationen und Gerüchte ist es nun offiziell: G2 Esports trennt sich vom Botlaner seines League-of-Legends-Teams Luka „Perkz“ Perković.

Das Team mit Sitz in Berlin veröffentlichte am Dienstag ein Video mit dem Titel „Farewell Perkz“ („Lebewohl Perkz“), das die Zusammenarbeit zwischen Starspieler und Team noch nachzeichnete. Der Kroate war seit 2015 bei G2 und holte mit dem Team unter anderem den Titel im Mid-Season Invitational 2019, mehrere Trophäen in der europäischen Liga LEC und wurde Vizeweltmeister 2019.