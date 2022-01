Mit Vitalitys Superteam : Perkz überrennt sein Ex-Team G2 Esports in der LoL-Liga LEC

Perkz überrennt sein Ex-Team G2 Esports in der LoL-Liga LEC

Berlin LoL-Star trifft auf Ex-Mannschaft: In Woche zwei der LoL-Liga LEC muss Perkz mit seinem neuen Team Vitality gegen G2 ran. In dem Duell ist G2 der Favorit - die Partie läuft überraschend klar.

In der zweiten Woche der europäischen League-of-Legends-Liga LEC hat Team Vitality gegen G2 Esports stark aufgespielt. Nach einem katastrophalen Start in die LEC beendete Vitality die zweite Woche ohne Niederlage. An der Tabellenspitze stehen mit Fnatic und Rogue zwei ungeschlagene Teams.