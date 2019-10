Zerwürfnis mit Bundestrainer : Pechstein trainiert künftig in Polen

Pechstein trainiert künftig in Polen

Berlin Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein sieht nach einem Zerwürfnis mit Bundestrainer Erik Bouwman keine Chance auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Daher trainiert die 47 Jahre alte deutsche Rekordmeisterin mit der polnischen Eisschnelllauf-Nationalmannschaft.

Beim Trainingslager in Heerenveen habe ihr der Niederländer Bouwman mitgeteilt, dass er „keinen Bock“ darauf habe, dass sie in der deutschen Auswahl trainiere. „Wer als Bundestrainer so kommuniziert, hat seinen Job verfehlt“, sagte Pechstein.