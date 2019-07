WM in Südkorea : Peaty schwimmt Weltrekord über 100 Meter Brust

Verbesserte seinen eigenen Weltrekord über 100 Meter Brust: Adam Peaty. Foto: Bernd Thissen.

Gwangju Brustschwimm-Star Adam Peaty hat den ersten Weltrekord bei der Schwimm-WM in Südkorea aufgestellt. Der 24 Jahre alte Brite schlug in Gwangju im Halbfinale über 100 Meter Brust nach 56,88 Sekunden Minuten an.

