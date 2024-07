Bald geht es los Pariser Gastronomen beklagen Verluste wegen Olympia

Paris · Die Olympischen Spiele in Paris kurbeln kräftig den Umsatz an, so zumindest die Erwartung. Doch nun beklagen sich die Restaurantbetreiber - und fordern Entschädigung.

19.07.2024 , 17:45 Uhr

Bald beginnt Olympia. Foto: David Goldman/AP/dpa

Pariser Gastronomen beklagen einen Besucherrückgang im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Die strengen Sicherheitsmaßnahmen hätten katastrophale Auswirkungen auf ihre Geschäfte, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Gastronomie- und Handelsverbänden, über die mehrere französische Medien berichten. Restaurants und Brasserien etwa am Place du Trocadéro, einen der zentralen Veranstaltungsorte, litten unter Zugangsbeschränkungen: Die Besucherzahlen seien um 70 Prozent zurückgegangen, hieß es. Dazu kommt demnach auch noch das schlechte Wetter zu Beginn der Saison, die von Inflation geprägte Touristenbilanz und die Tatsache, dass Urlauber Paris im Hochsommer generell eher meiden. Die Olympischen Spiele beginnen kommende Woche. Zwar habe die Sicherheit der Besucher oberste Priorität, heißt es in der Pressemitteilung. Allerdings hätten die Behörden über die Einschränkungen mehr informieren müssen, sodass sich die Gastronomen besser hätten vorbereiten können. Sie fordern eine rasche Entschädigung für ihre entstandenen Unannehmlichkeiten. © dpa-infocom, dpa:240719-930-179055/1

(dpa)