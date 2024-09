Sommerspiele Paris verlängert Partystimmung mit Paralympics

Begeistertes Publikum bei den Wettkämpfen, großer Zuschauerandrang und eine unvergleichliche Stimmung in der Stadt - mit den Paralympischen Spielen ist Paris in die Verlängerung des Olympia-Sommers gegangen. Auch wenn der Alltag die Menschen in Frankreich mit dem Ende der großen Ferien wieder eingeholt hat und Arbeit, Schule und die weiterhin ungelöste politische Krise mit der Suche nach einem Premierminister in den Vordergrund rücken, hält der olympische Zauber in der Hauptstadt an. Viel stärker als bei den Olympischen Spielen profitieren die Französinnen und Franzosen selber von der Stimmung.