Spiele in Paris Paralympics in Paris: Sportarten, Chancen und Prämien

Anstatt wie bei Olympia per Schiff auf der Seine werden sich die Paralympics-Sportlerinnen und -Sportler am Mittwoch (20.00 Uhr/ZDF) auf der Prachtmeile der Avenue des Champs-Élysées bis zum Place de la Concorde den Zuschauern zeigen. Aus den vier Stadien der urbanen Sportarten (3x3 Basketball, BMX, Skateboard und Breakdance) wurde am Place de la Concorde eine große Arena für die Eröffnungsfeier fertiggestellt.