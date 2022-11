Behindertensport : Para-Tischtennis-Team holt acht WM-Medaillen

Berlin Die deutsche Para Tischtennis-Nationalmannschaft hat bei den Weltmeisterschaften im spanischen Granada acht Medaillen geholt.

In Abwesenheit von Russland und China gewannen Valentin Baus und Thomas Schmidberger in ihren Klassen Gold im Einzel. Sandra Mikolaschek und Thomas Brüchle feierten den WM-Titel im Mixed. Silber gab es für Stephanie Grebe und Juliane Wolf. Baus und Schmidberger holten bei ihrem ersten gemeinsamen WM-Auftritt im Doppel Bronze, was auch Jana Spegel und Thomas Brüchle in ihren Einzelwettbewerben gelang.