Europameisterschaften : Para-EM: Willing holt zweite deutsche Goldmedaille

Bydgoszcz Martina Willing hat bei den Europameisterschaften der Para-Leichtathleten im polnischen Bydgoszcz wie erwartet die zweite deutsche Goldmedaille gewonnen, die Paralympics-Norm aber noch nicht erfüllt.

„Ich bin froh, dass ich gewinnen konnte und endlich wieder eine zwei vorne hatte“, sagte Willing: „Nach einem kleinen Unfall am 28. März brauchte ich ewig, um irgendwie in die Spur zu kommen. Jetzt geht es wieder in die richtige Richtung.“ Um das Paralympics-Ticket für Tokio sicher zu haben, muss sie sich bis zum 25. Juni aber noch auf 21,54 Meter steigern. „Ich strenge mich an“, sagte Willing: „Wenn ich es nicht schaffe, habe ich Pech gehabt. Aber ich kämpfe.“