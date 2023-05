Tischtennis Ovtcharov vor WM-Comeback: „Kann für jeden gefährlich sein“

Durban · Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov wird am kommenden Wochenende bei den Weltmeisterschaften in Südafrika sein WM-Comeback nach vier Jahren geben. 2019 in Budapest war der Olympia-Dritte zuletzt dabei.

16.05.2023, 05:53 Uhr

Dimitrij Ovtcharov in Aktion während des Trainings. Foto: Federico Gambarini/dpa

Von Sebastian Stiekel, dpa

Danach verpasste er wegen einer schweren Knöchelverletzung zwei WM-Turniere, ein drittes wurde wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. „Ich bin froh, dass ich wieder gut Anschluss gefunden und nach der langen Verletzung einige Topspieler geschlagen habe. Das zeigt mir, dass das Level da ist und dass ich nach wie vor für jeden gefährlich sein kann“, sagte Ovtcharov. „Nur die Konstanz war noch nicht so gut in den vergangenen Monaten. Mit einem Quäntchen Glück kann es weit nach vorn gehen bei der WM. Aber ich möchte mir aktuell keine leistungsorientierten Ziele setzen, dass ich etwa zwingend eine Medaille holen muss. Wollen tue ich das natürlich immer.“ Vom 20. bis 28. Mai findet in Durban zum zweiten Mal nach 1939 wieder eine Tischtennis-Weltmeisterschaft in Afrika statt. Der 34 Jahre alte Ovtcharov wird im Einzel sowie im Doppel mit seinem Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska antreten. © dpa-infocom, dpa:230516-99-705075/2

(dpa)