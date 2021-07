Olympia : Ovtcharov verpasst Finale im Tischtennis - Kampf um Bronze

Tokio Es ist eine der Szenen dieser Olympischen Spiele. Der deutsche Tischtennisstar Dimitrij Ovtcharov sitzt nach dem Verpassen des Tokio-Finales einsam auf der Tribüne. Er greift zum Handy und ruft seine Familie an.

Der ehemalige Weltranglistenerste verpasste in einem Wahnsinnsduell als erster deutscher Tischtennisspieler den Einzug in ein Olympia-Finale nur hauchdünn. Momente später setzte sich der 32-Jährige mit seinem Handy am Ohr auf die verwaisten Ränge des Tokyo Metropolitan Gymnasium und rief seine Frau Jenny sowie seinen Vater Mikhail an