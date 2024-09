Tischtennis Ovtcharov gewinnt erstes Grand-Smash-Spiel in China

Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat sein erstes Spiel beim Grand-Smash-Turnier in China gewonnen. Der frühere Weltranglisten-Erste besiegte den Südkoreaner Oh Junsung in 3:2 Sätzen. Vor Ovtcharov hatten auch schon sein Nationalmannschafts-Kollege Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) sowie Sabine Winter (TSV Dachau) die zweite Hauptrunde in Peking erreicht.