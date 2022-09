Nach zwei knappen Matches : Overwatch-League-Team London Spitfire winken Playoff-Chancen

Ziel Playoffs: London Spitfire könnte es in die Nachsaison der Overwatch League schaffen (Archivbild). Foto: Robert Paul/Activision Blizzard/dpa

Los Angeles London Spitfire eröffnet das letzte Turnier der diesjährigen Overwatch League mit zwei Siegen. Die waren knapper als erwartet - und versprechen trotzdem Play-Off-Chancen.

Landung geglückt, trotz Turbulenzen: London Spitfire hat sich am ersten Wochenende des Countdown Cups mit zwei engen Siegen gegen Paris Eternal und Vancouver Titans behauptet. Jetzt winken gute Qualifikationschancen für die Playoffs der diesjährigen Overwatch League.

„Wir haben an so ziemlich jeder Komposition gearbeitet“, sagte Hadi „Hadi“ Bleinagel im Interview nach dem Match gegen Vancouver Titans. Das intensive Training folgte, nachdem Florida Mayhem im Sommerturnier ein Spiel gegen London spektakulrä drehte. „Wir sind zuversichtlich, dass wir wirklich alles spielen können - gegen wen auch immer wir antreten und was sie spielen werden.“