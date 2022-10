Letztes Saisonturnier : Overwatch League: Florida und Toronto in Playoffs dabei

Overwatch League: Florida und Toronto in Playoffs dabei

Los Angeles- Florida Mayhem und Toronto Defiant haben die Playins im Countdown-Cup-Turnier der Overwatch League gewonnen. Sie ziehen als letzte Teams der Region West in die Playoffs.

Die Playoffs der Overwatch League 2022 beginnen am 30. Oktober und finden in Anaheim, Kalifornien statt. Im Eröffnungsmatch treten London Spitfire gegen Philadelphia Fusion an.