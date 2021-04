„Jeff from the Overwatch team“ : Overwatch-Chef Jeff Kaplan verlässt Entwickler Blizzard

„Jeff from the Overwatch team“

Anaheim Der langjährige Chef des Overwatch-Teams Jeff Kaplan verlässt Entwickler Activision Blizzard. „Ich verlasse Blizzard Entertainment nach 19 unglaublichen Jahren“, schrieb Kaplan in einer Mitteilung der Firma mit Sitz im kalifornischen Anaheim.

Kaplan war vor Overwatch mitverantwortlich für World of Warcraft und das abgebrochene Projekt Titan. Der Community wurde er vor allem bekannt, indem er immer wieder in Erklär-Videos zu Design-Entscheidungen auftrat, die er mit den Worten „my name is Jeff from the Overwatch team“ begann.