Ehemalige Profis von Team Envy : Optic Gaming besiegt Loud und gewinnt Valorant Masters

Reykjavik- Das aktuell beste Valorant-Team der Welt kommt aus den USA: Optic Gaming hat das Masters im isländischen Reykjavik gewonnen - und sich für eine frühere Finalpleite revanchiert.

North America is back on top! 🏆 @OpTic | #VALORANTMasters pic.twitter.com/1cVFP5iA9x

Am Ende war es kein einfacher Sieg - der 3:0-Endstand nach Maps (13:9; 14:12; 15:13) wirkt deutlicher als das Spiel war. Gleich zwei Maps, Bind im zweiten und Breeze im dritten Spiel, wurden erst in der Verlängerung entschieden.

Optic Gaming: Vom Valorant-Neuling zum Masters-Sieger

VCT Masters: Keine Fans vor Ort, aber im Stream

Wie schon beim ersten Masters vor einem Jahr, ebenfalls ausgespielt in Reykjavik, waren auch beim Auftakt in diesem Jahr keine Zuschauer in der isländischen Location zugelassen. Stattdessen konnten Fans weltweit das Finale via Livestream sehen.