Sommerspiele in Paris Olympisches Feuer macht Station im Dreiländereck

Auf dem dortigen Europaplatz ist ein Festakt geplant, an dem unter anderen Luxemburgs Großherzog Henri, der luxemburgische Außenminister Xavier Bettel sowie die Ministerpräsidentinnen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Malu Dreyer und Anke Rehlinger, teilnehmen. Rund um den Fackellauf wird es eine Vielzahl an Events und Aktivitäten in der Region geben, darunter Bürgerfeste in Apach und in Perl.