Verband verweigert Teilnahme Olympische Spiele auch ohne Ringer aus Russland

Eine Woche zuvor hatte der russische Judo-Verband bereits die Olympia-Teilnahme seiner Sportler abgesagt. „Die russische Judo-Nationalmannschaft wird keine demütigenden Bedingungen akzeptieren und nicht mit der von Funktionären des Internationalen Olympischen Komitees vorgeschlagenen Zusammensetzung an den Spielen in Paris teilnehmen“, hieß es in einer Erklärung.