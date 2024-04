Sommerspiele in Paris Olympische Ringe werden auf Eiffelturm montiert

Die fünf ineinander verschlungenen und insgesamt 29 Meter breiten und 15 Meter hohen Ringe sollen von Ende April an in 60 Metern Höhe zwischen der ersten und zweiten Etage an der zur Seine gerichteten Seite an dem Pariser Wahrzeichen befestigt werden, bestätigten die Olympia-Organisatoren. Bei allen Olympischen Spielen werden die Ringe in riesiger Ausführung an einem symbolträchtigen Ort befestigt, 2012 in London etwa war dies die Tower Bridge.