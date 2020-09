Beachvolleyball : Olympiasiegerin Ludwig gibt Grünes Licht für EM-Start

Startet bei den Europameisterschaften in Lettland: Laura Ludwig. Foto: Mario Ruiz/EFE/dpa

Berlin Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig kann trotz Rücken-Problemen bei den am Dienstag beginnenden Europameisterschaften in Lettland starten.

Zuvor beim „King of the Court“ im niederländischen Utrecht, dass nach völlig anderen Regeln ausgespielt wurde, hatte die 34 Jahre alte Hamburgerin noch ausgesetzt. „Es ist schon etwas Ernstes. Sonst hätte ich nicht zugeschaut“, sagte Ludwig dem Internetportal rbb24: Die EM aber sei nicht in Gefahr, erklärte die viermalige Europameisterin: „Nein. Wir gehen von Tag zu Tag - aber der Plan steht, dass wir da hinfahren.“