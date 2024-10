Turn-Olympiasiegerin wird 60 Olympiasiegerin Gnauck bewundert Biles: „Atemberaubend“

Beeindruckt hat Maxi Gnauck auch, dass Biles trotz ihrer mentalen Probleme bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio noch eine Bronzemedaille am Schwebebalken gewonnen hat und nach zwei Jahren Pause glanzvoll zurückgekehrt ist. „Ich hatte gehofft, dass sie vielleicht doch wieder anfängt. Das hat sie dann auch getan und toll, wie sie wieder zurückgekommen ist“, sagte die Stufenbarren-Olympiasiegerin von 1980. Biles hatte 2023 bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen mit zwei Titeln ein erfolgreiches internationales Comeback gefeiert und bei den Olympischen Spielen in Paris dreimal Gold gewonnen.