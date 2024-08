Beach-Volleyball Olympia-Zweite Ehlers/Wickler ohne EM-Titel

Am Ende fehlte die Kraft: In ihrem zweiten Finale binnen etwas mehr als einer Woche haben die Beach-Volleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler erneut einen großen Triumph verpasst. Einen Tag nach dem Finalerfolg durch Svenja Müller und Cinja Tillmann mussten die Olympia-Zweiten in Den Haag im Endspiel ein 21:17, 20:22, 5:15 gegen die Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots hinnehmen. Der erhoffte deutsche Doppel-Erfolg fiel aus. Damit müssen die deutschen Männer weiter auf den ersten EM-Titel seit 2012 warten. Damals hatten die Olympiasieger Julius Brink und Jonas Reckermann in Scheveningen triumphiert.