Schießen Olympia-Ticket für Luftgewehrschützen Janßen und Ulbrich

„Die Erleichterung ist sehr groß. Die Olympia-Teilnahme bedeutet mir wirklich viel, es ist irgendwie ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht“, sagte Janßen und haderte etwas mit ihrer Leistung. Mit Blick auf Olympia meinte sie: „Vielleicht ist es ganz gut, so einen Wettkampf erlebt zu haben, in dem nicht alles rundläuft. Damit man daraus nochmals mehr Erfahrung rausziehen kann.“