Wellenreiten bei Olympia Olympia-Surfer Elter: Leben als Wellenreiter nicht nur rosig

Elter, der auf den Kanaren aufgewachsen ist, lebt seinen Traum, sieht aber auch Schattenseiten am reise-intensiven Surferleben. „Ich wollte das immer und ich will es auch jetzt noch. Aber es ist nicht so rosig, wie es sich immer alle vorstellen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn man mal acht, neun Monate lang als 18-Jähriger seine Mutter nicht sieht, ist das hart. Deswegen ist es wichtig, dass wir in unserem Team so ein familiäres Bündnis haben. Für mich sind meine Trainer quasi wie meine Ersatzeltern.“