Volleyball Olympia-Qualifikation : Frauen nach Sieg gegen Belgien auf Kurs Halbfinale

Apeldoorn Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Apeldoorn Kurs aufs Halbfinale genommen. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski gewann am Mittwoch mit 3:1 (33:31, 26:24, 24:26, 25:22) gegen Belgien und steht nach zwei Siegen, der erste war gegen die Türkei, mit großer Wahrscheinlichkeit in der Runde der letzten Vier.

