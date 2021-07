Team Deutschland : Olympia in Tokio: Welche deutschen Teams dabei sind

Olympia in Tokio: Welche deutschen Teams dabei sind

Deutschland qualifiziert sich für die Olympischen Spiele in Tokio. Foto: Tilo Wiedensohler/dpa

Berlin Fast in letzter Minute haben auch die deutschen Basketballer noch das Olympia-Ticket gelöst. Trotz aller Widrigkeiten und dem Ausfall wichtiger Spieler gewann das Team von Bundestrainer Henrik Rödl das Qualifikationsturnier in Split und darf damit zu den Sommerspielen nach Tokio reisen.

Zuvor hatten sich auch schon andere Teams wie die Fußballer und Handballer qualifiziert. Das deutsche Olympia-Team in Japan umfasst damit 438 Sportler.

Männer - Die U21-Nationalmannschaft von Trainer Stefan Kuntz hat sich durch ihren Erfolg bei der EM qualifiziert. In Tokio tritt eine U23-Auswahl an, die Spieler müssen 1997 oder später geboren sein. Dazu darf Kuntz drei ältere Spieler nominieren.

Männer - Die DHB-Auswahl sicherte sich beim Qualifikationsturnier in Berlin das Ticket für Tokio. Dort will das Team von Bundestrainer Alfred Gislason um Gold kämpfen.

Frauen - Die deutschen Handballerinnen werden nicht dabei sein. Der achte Platz bei der WM 2019 reichte nicht, um an einem Qualifikationsturnier für Olympia teilnehmen zu können. Der siebte Rang hätte dafür genügt.

Männer - Mit einem Finalerfolg beim Qualifikationsturnier in Split haben sich die deutschen Basketballer erstmals seit 13 Jahren wieder für Olympia qualifiziert.

Männer - Die DHB-Herren lösten im November 2019 ihr Tokio-Ticket. Beim Ausscheidungsturnier in Mönchengladbach gewannen die Hockey-Asse ihre zwei Duelle gegen Österreich.

Frauen - An gleicher Stelle setzten sich die DHB-Frauen zweimal gegen Italien durch und sind deshalb ebenso bei den Olympischen Spielen dabei.

Frauen - Auch die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski spielte sich in ihrem Ausscheidungsturnier in den Niederlanden bis ins Finale - verlor dieses aber gegen die Türkei. Damit fehlen wie schon vor fünf Jahren in Rio de Janeiro beide Volleyball-Nationalmannschaften bei Olympia. Deutsche Frauen nahmen letztmals 2004 teil.