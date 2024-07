Vor Beginn der Spiele in Paris Olympia-Hoffnung Bauer bekommt verlorenen Bogen geliefert

Bogenschützin Katharina Bauer hat mit einiger Verzögerung wenige Tage vor ihrem Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Paris endlich ihr Sportgerät in Empfang genommen. „Wohooooo, schaut was in der Nacht angekommen ist... Mein Bogen“, schrieb die 28 Jahre alte Medaillenkandidatin nach bangem Warten bei Instagram.