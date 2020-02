„Coconut Fighter“ : Olympia-Exot Taufatofua qualifiziert sich für Tokio-Spiele

Nimmt in Tokio bei seinen dritten Olympischen Spielen teil: Pita Taufatofua aus Tonga. Foto: Sean Haffey/Pool Getty Images via AP/dpa.

Berlin „Coconut Fighter“ Pita Taufatofua wird im Sommer in Japan seine dritten Olympischen Spiele erleben. Der 36 Jahre alte Tonganer qualifizierte sich in seiner Paradedisziplin Taekwondo.

„Es sieht so aus, als bräuchten wir mehr Kokosnussöl“, schrieb Taufatofua bei Instagram. „Tonga fährt nach Tokio.“ 2016 hatte der Modellathlet in seiner Paradedisziplin an den Spielen in Rio de Janeiro teilgenommen, 2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang trat er für das südpazifische Königreich im Langlauf an.