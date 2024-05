Tichtennis Olympia-Ersatzmann Franziska: Tut „sehr, sehr weh“

Die Entscheidung von Bundestrainer Jörg Roßkopf tue ihm „sehr, sehr weh“, sagte der 31-Jährige vom 1. FC Saarbrücken eine Woche nach seinem Final-Einzug beim Grand-Smash-Turnier in Saudi-Arabien bei Sport1. „In dem Moment war ich in einem Loch und sehr enttäuscht. Und bin es immer noch. Jeder will zu Olympia, das war mein großes Ziel.“