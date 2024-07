Turner führt deutsche Riege an Olympia-Aus abgewendet: Dauser in Paris zu Großem bereit

Der bestandene Belastungstest hat auch Bundestrainer Belenki von der Last befreit, in Milan Hosseini einen Ersatzturner nachzunominieren. „Er hat an beiden Geräten seine Leistung gebracht, also am Barren und am Boden. Und man hat gesehen, er schafft wieder seine Übung, mit der er Weltmeister geworden ist“, sagte der 54-Jährige, „er kann auch die Mannschaft ein bisschen motivieren und nach vorn bringen. Es ist wie ein Rückenwind.“ Es würden zwar dessen Punkte am Reck und an den Ringen fehlen. „Aber wenn er seine Barren-Übung turnt und sie so läuft wie am 17. Juli, dann bekommt er über 15 Punkte und dann ist es auch gut“, sagte Belenki.