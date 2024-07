Triathlon Ohne Sport kommen dunkle Wolken: Frodenos Freude auf Paris

Vor etwas über 300 Tagen beendete Frodeno seine Karriere in Nizza bei der Ironman-WM. „Der Gladiator stirbt in seiner Arena“, sagte er damals noch auf dem Rad in die Kamera des Begleitmotorrads. Der abschließende Marathon nach den 3,86 Kilometern Schwimmen und 180,2 Kilometern Radfahren wurde an jenem 10. September 2023 an der Côte d'Azur zur emotionalen Abschiedsvorstellung, nachdem Frodeno das Ende seiner Laufbahn lange vorher angekündigt hatte. Ex-Rivale Sebastian Kienle gestand damals als TV-Experte: „Mir kommen da echt die Tränen.“