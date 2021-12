Dritte Niederlage für KuroKy : OG besiegt Nigma Galaxy mit 2:0 in Dota Dreamleague

In der dritten Spielwoche der Dota 2 Dreamleague Season 16 hat OG die Gegner von Nigma Galaxy mit 2:0 geschlagen. Nigma muss im westeuropäischen Dota Pro Circuit nun um die Qualifikation zum nächsten Major bangen.

Für Nigma wird es bei der Qualifikation zum nächsten Dota-Major langsam eng. Mit einem Zwischenstand von drei 0:2-Niederlagen in drei Spielen steigt der Druck auf einen Sieg. Am kommenden Samstag tritt der Kader von Kuro „KuroKy“ Salehi Takhasomi am kommenden Samstag gegen Team Secret an.