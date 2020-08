Fünffacher Weltmeister : O'Sullivan zum Snooker-Nachwuchs: Die sind „so schlecht“

Sheffield Snooker-Genie Ronnie O'Sullivan sieht in den Jung-Profis seiner Branche absolut keine Konkurrenz und geht mit dem Nachwuchs hart ins Gericht.

„Die jüngeren Spieler, die da nachkommen, sind schon nicht so gut. Sie würden vielleicht als Amateure gut aussehen. Oder nicht mal als Amateure. Viele von ihnen sind so schlecht“, sagte der 44 Jahre alte Engländer in einem BBC-Interview am Rande der Weltmeisterschaft in Sheffield.