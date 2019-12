Dreifach-Champion : Norweger Carlsen verteidigt WM-Titel im Blitzschach

Magnus Carlsen hat seinen WM-Titel im Blitzschach verteidigt. Foto: Maria Emelianova/AP/dpa.

Moskau Der Norweger Magnus Carlsen hat am Montag in Moskau seinen Titel als Weltmeister im Blitzschach verteidigt. Am Samstag hatte er sich nach vier Jahren wieder im Schnellschach durchgesetzt.

