BIG Academy wird Vierter : Nordmazedonien gewinnt IESF-Weltmeisterschaft in CS:GO

Nordmazedonien gewinnt IESF-Weltmeisterschaft in CS:GO

Kuta Die Nationalmannschaft von Nordmazedonien hat die IESF World Esports Championship in „Counter-Strike: Global Offensive“ gewonnen. Das Team besiegte die Mongolei im Finale und schlug davor auch BIG Academy aus Deutschland.

Eine Niederlage gegen Russland hatte Nordmazedonien zunächst in die Lower Bracket befördert, das Team sicherte sich aber im Halbfinale die Revanche. Obwohl die Mongolei als Upper-Bracket-Gewinner mit einem Spiel Vorteil ins Finale ging, holte sich Nordmazedonien in starker Manier drei Karten in Folge und sicherte sich den Titel.