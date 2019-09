Triathlon : Nizza soll als Beschleuniger dienen für Hawaii-Hattrick

Nizza Ironman Patrick Lange ist der Favorit bei der 70.3-WM.

An der glamourösen Côte d’Azur beginnt für Patrick Lange die finale Vorbereitung für den großen Showdown auf Hawaii. Bei der Weltmeisterschaft über die halbe Ironman-Distanz (70.3) wird Lang der Star im Starterfeld sein – kein Wunder als zweimaliger Weltmeister und Hawaii-Rekordhalter. Das WM-Rennen in Südfrankreich an diesem Sonntag soll als Beschleuniger dienen. „Ich möchte noch mal ein anderes Level an Leistungsfähigkeit erreichen. Dieses 70.3-Rennen in Nizza ist dabei essenziell als weitere Motivationskraft“, sagt Lange.